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ليون يطلب 100 مليون يورو للتخلي عن لاعبه لـ ريال مدريد

الثلاثاء 30 أبريل 2019 10:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ليون يطلب 100 مليون يورو للتخلي عن لاعبه لـ ريال مدريد


وكالات / سما /

كشفت صحيفة آس الإسبانية عن المبلغ المطلوب من جانب نادي ليون الفرنسي للتخلي عن لاعب وسط ميدانه تانجاي ندومبيلي إلى ريال مدريد الإسباني.

وذكرت الصحيفة المقربة من أسوار سانتياجو بيرنابيو أن المحادثات قد بدأت بين الناديين ووكلاء أعمال اللاعب، وتم إخبار النادي الملكي أن تقدير ليون المبدئي لقيمة اللاعب هو 100 مليون يورو.

 

وسبق لنادي الليج آن رفض عروض بقيمة 50 مليون يورو للتخلي عن لاعب الوسط الفرنسي، وذكرت بعض المصادر المقربة من اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً أن قيمة الـ 100 مليون يورو المطلوبة من ليون من الممكن أن تنخفض إلى 70 أو 80 مليون يورو.

ولكن الخبر السلبي لزين الدين زيدان المدرب الفرنسي للميرينجي هو أن وكلاء اللاعب أخبروا اللوس بلانكوس بأن الأولوية بالنسبة للاعب هي الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يوجد اهتمام من قبل مانشستر سيتي وتوتنهام، وهناك شائعات في فرنسا بشأن وصول اللاعب لاتفاق شفهي مع السكاي بلوز للدفاع عن ألوانهم في الموسم المقبل.

ولفت اللاعب أنظار المدرب الإسباني المميز بيب جوارديولا، وجاء اهتمام الفيلسوف بندومبيلي قبل عودة زيزو إلى المقعد الفني في الريال، عطفاً على المستويات البدنية المميزة التي قدمها اللاعب في مباراتي دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا ضد أزرق مانشستر.

#ندومبيلي

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