  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ليبرمان: لن نشارك بحكومة إكراه ديني

الثلاثاء 30 أبريل 2019 09:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان: لن نشارك بحكومة إكراه ديني


القدس المحتلة / سما /

قال رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، إنه لن يكون شريكا في ائتلاف حكومي يحتكم للشريعة الدينية اليهودية، موجها انتقادات شديدة اللهجة إلى أحزاب الحريديين.

وحذر ليبرمان مع بدء المفاوضات الرسمية لتشكيل الائتلاف الحكومي، من إقدام أحزاب الحريديين على تقديم طلبات بعيدة المدى في مجالات الدين والدولة والمبادرات الأحادية الجانب، التي تهدد بتحويل إسرائيل إلى دولة إكراه ديني، بحسب ليبرمان.

وقال ليبرمان، الذي حصل حزبه على 5 مقاعد في انتخابات الكنيست، إن حزبه لن ينضم إلى الائتلاف الحكومي بحال واصلت أحزاب الحريديين فرض مطالب وأجندات دينية، إذ يعتبر ليبرمان نفسه صمام الأمان أمام التطرف الديني، قائلا صباح اليوم، الثلاثاء: "نحن في يسرائيل بيتينو، مع 5 مقاعد في الكنيست مقابل 22 مقعدا للحريديين والمتدينين، نرى أن دورنا كمبادرين للتصدي لمبادرات أحادية الجانب من شأنها تحويل دولة إسرائيل إلى دولة إكراه ديني".

وأضاف: "نحن لا نضع عراقيل جديدة في المفاوضات حتى نصعب تشكيل ائتلاف يميني جديد، ولكن من واجبنا ضمان عدم السماح بالتطرف والإكراه".

وبحسب ليبرمان، فإن لدى حزبه خيارا واحدا فقط: "ائتلاف يميني، لكن ليس ائتلافا دينيا متشددا". وأضاف: "نحن لسنا مهتمين بالمماطلة بالمفاوضات إلى آخر لحظة حتى نعلن في النهاية أننا لن ننضم".

ويشير ليبرمان إلى أنه يؤيد حكومة قومية يمينية، لكنه حذر من أنه "إذا حاول شخص ما فرض رأيه على غالبية الشعب بإسرائيل، فإنه يتحمل مسؤولية فشل مفاوضات الائتلاف".

وعلى الرغم من أن مندوبي حزب ليبرمان يتفاوضون مع ممثلي حزب الليكود، إلا أن ليبرمان يقول إن "نتنياهو استسلم للحريديين في الائتلاف الحكومي السابق عندما كانت سلطتهم أقل بكثير مما كانت عليه الآن، حيث خضع نتنياهو للكثير من مطالب أحزاب الحريديين في قضايا الدين الدولة".

وفي سياق مفاوضات تشكيل الحكومة، أفاد موقع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني، بأنه تم تجميد برنامج مفاوضات تشكيل الائتلاف الحكومي الذي كان محددا لليوم الثلاثاء، وتقرر ذلك، بحسب الموقع، "بسبب نهج وسلوك الشركاء في الائتلاف".

ونقل الموقع الإلكتروني، عن مصدر في حزب الليكود قوله: "من المتوقع أن يحصل الليكود على قائمة بمطالب الأحزاب اليمينية، والتي ستقدم اليوم بعد أن كان من المقرر تقديمها في الأسبوع الماضي، لكن تم تأجيلها بسبب خلافات بين قيادات اتحاد أحزاب اليمين".

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو.. المباحث العامة توضح تفاصيل جريمة قتل الطفل "محمود شقفة

العثور على جثة الفتاة "العموري" بعد اختفائها لأسابيع

بالاسماء.. شخصيات دبلوماسية تصل غزة

معاريف: مباحثات إسرائيلية داخلية من أجل إنقاذ السلطة الفلسطينية من الانهيار

السفارة الفلسطينية بتركيا تصدر بيان بشأن وفاة "مبارك" بالسجون التركية

الاستخبارات الإسرائيلية تحذر من انهيار وشيك للسلطة ونتنياهو يبحث خطط طوارئ

الاحتلال يزعم سقوط صاروخ اطلق من قطاع غزة على شاطئ اسدود

الأخبار الرئيسية

غرينبلات يرد على دعوة الجهاد الاسلامي: حان الوقت للرئيس عباس وقادة السلطة زيارة غزة

i

واللا العبري: عباس يدير لعبة "روليت روسية" وبإمكانه التفوق فيها على نتنياهو

2265999

صحيفة : مصر وإيران تتنافسان على النفوذ في غزة

الرئيس

"كان": الاحتلال يطلب من الدول العربية الضغط على عباس ومساعى اسرائيلية لحشد مئات الملايين!

تلفزيون اسرائيلي: اسرائيل قامت بخطوة غبية والامور وصلت الى طريق مسدود ونتنياهو امام خيارين!