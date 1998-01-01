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الاحتلال يداهم منازل في بير الباشا جنوب جنين

الثلاثاء 30 أبريل 2019 09:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT


جنين / سما /

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، منازل في  قرية بير الباشا جنوب جنين وكثفت من تواجدها العسكري في المحافظة.

وأفادت مصادر محلية ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية بير الباشا، وداهمت عدة منازل تعود لعائلة الغوادرة وفتشتها واستجوبت ساكنيها.

في السياق ذاته، كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري ونصبت عدة حواجز عسكرية على مفترق بير الباشا، وشارع جنين- نابلس وعلى مفترق عرابة وأوقفت عشرات المركبات المارة، وأعاقت تحركات المواطنين بعد استجوابهم  .

يشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت مساء أمس، الأسير المحرر وليد غوادرة من قرية بير الباشا، بعد أن هددت بهدم منزله.

#الاحتلال

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