رام الله: الاحتلال يعتقل 4 شبان ويدمر نصبا تذكاريا ويغلق ورشة حدادة

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 4 شبان من بلدتي كفر نعمة وسلواد بمحافظة رام الله والبيرة، ودمرت نصبا تذكاريا وأغلقت ورشة حدادة في بيت عور التحتا.

وذكرت مصادر اعلامية ، إن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين من بلدة كفر نعمة غرب رام الله، وهم: الأسير المحرر يوسف حسن أبو عادي، والفتى أحمد نزيه أبو عادي، ورمزي مدحت عبده، بعد مداهمة منازل ذويهم، فيما اعتقل الشاب محمد زياد حامد من بلدة سلواد شرقا.

وأضاف، ان قوات الاحتلال دمرت نصبا تذكاريا للشهيدين أمير دراج ويوسف عنقاوي على مدخل كفر نعمة، اللذين ارتقيا في الرابع من آذار/ مارس الماضي.

وأشار إلى أن الاحتلال اعتدى بالضرب على شاب في قرية بيت عور التحتا غرب رام الله، وذلك بعد احتجازه ونقله إلى المستشفى، فيما اعتدت تلك القوات على والده وأشقائه بالضرب، بعد أن أغلقت ورشة حدادة للعائلة.