فيديو.. ترامب للملك سلمان: "لديكم أموال كثيرة، لا نريد خسارتكم، نحن نخسر كثيرا في الدفاع عنكم

الرياض / وكالات /

دافع الرئيس الأمريكي، "دونالد ترامب"، عن الدعم الذي يقدمه إلى "المملكة العربية السعودية" وسط عديد الدعوات لأعضاء من الكنغرس والاوساط السياسية والجمعيات بوقف ذلك الدعم عن المملكة على خلفية "التحالف العسكري" الذي تقوده الرياض في اليمن، وقضية مقتل الصحفي السعودي، "جمال خاشقجي" في قنصلية بلاده في "إسطنبول" في مطلع أكتوبر 2018.

كشف ترامب في كلمة ألقاها أمام تجمع لمؤيديه في ولاية ويسكنسن الأمريكية مساء السبت 27 أبريل2019، عن بعض تفاصيل مكالمة هاتفية أجراها سابقا مع العاهل السعودي، قائلا: "اتصلت بالملك "سلمان بن عبد العزيز"، فأنا معجب بالملك، وقلت: أيها الملك، نحن نخسر كثيرا في الدفاع عنكم، أيها الملك لديكم أموال كثيرة".

وأضاف ترامب مخاطباً الحشود: "يشترون السعودية الكثير منا، اشتروا بقيمة "450 مليار دولار"، لدينا أشخاص يريدون مقاطعة "السعودية"، هم اشتروا منا بقيمة 450 مليار دولار، وأنا لا أريد خسارتهم وخسارة أموالهم، وعسكريا نحن ندعم استقرارهم".

وكان ترامب، قد أعلن بعد زيارته إلى المملكة عام 2017، عن عقد اتفاقيات وصفقات بين واشنطن والرياض تتجاوز قيمتها 400 مليار دولار، وذلك خلال الخطاب الذي ألقاه في القمة العربية الإسلامية-الأمريكية التي استضافتها الرياض بحضور ما لا يقل عن 55 من قادة الدول العربية والإسلامية.