  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

فيديو.. ترامب للملك سلمان: "لديكم أموال كثيرة، لا نريد خسارتكم، نحن نخسر كثيرا في الدفاع عنكم

الثلاثاء 30 أبريل 2019 07:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. ترامب للملك سلمان: "لديكم أموال كثيرة، لا نريد خسارتكم، نحن نخسر كثيرا في الدفاع عنكم


الرياض / وكالات /

دافع الرئيس الأمريكي، "دونالد ترامب"، عن الدعم الذي يقدمه إلى "المملكة العربية السعودية" وسط عديد الدعوات لأعضاء من الكنغرس والاوساط السياسية والجمعيات بوقف ذلك الدعم عن المملكة على خلفية "التحالف العسكري" الذي تقوده الرياض في اليمن، وقضية مقتل الصحفي السعودي، "جمال خاشقجي" في قنصلية بلاده في "إسطنبول" في مطلع أكتوبر 2018.

كشف ترامب في كلمة ألقاها أمام تجمع لمؤيديه في ولاية ويسكنسن الأمريكية مساء السبت 27 أبريل2019، عن بعض تفاصيل مكالمة هاتفية أجراها سابقا مع العاهل السعودي، قائلا: "اتصلت بالملك "سلمان بن عبد العزيز"، فأنا معجب بالملك، وقلت: أيها الملك، نحن نخسر كثيرا في الدفاع عنكم، أيها الملك لديكم أموال كثيرة".

وأضاف ترامب مخاطباً الحشود: "يشترون السعودية الكثير منا، اشتروا بقيمة "450 مليار دولار"، لدينا أشخاص يريدون مقاطعة "السعودية"، هم اشتروا منا بقيمة 450 مليار دولار، وأنا لا أريد خسارتهم وخسارة أموالهم، وعسكريا نحن ندعم استقرارهم".

وكان ترامب، قد أعلن بعد زيارته إلى المملكة عام 2017، عن عقد اتفاقيات وصفقات بين واشنطن والرياض تتجاوز قيمتها 400 مليار دولار، وذلك خلال الخطاب الذي ألقاه في القمة العربية الإسلامية-الأمريكية التي استضافتها الرياض بحضور ما لا يقل عن 55 من قادة الدول العربية والإسلامية.

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو.. المباحث العامة توضح تفاصيل جريمة قتل الطفل "محمود شقفة

العثور على جثة الفتاة "العموري" بعد اختفائها لأسابيع

صحفية إسرائيلية: صفقة القرن تشمل خطة لإسقاط حماس بغزة

بالاسماء.. شخصيات دبلوماسية تصل غزة

معاريف: مباحثات إسرائيلية داخلية من أجل إنقاذ السلطة الفلسطينية من الانهيار

الاستخبارات الإسرائيلية تحذر من انهيار وشيك للسلطة ونتنياهو يبحث خطط طوارئ

السفارة الفلسطينية بتركيا تصدر بيان بشأن وفاة "مبارك" بالسجون التركية

الأخبار الرئيسية

i

واللا العبري: عباس يدير لعبة "روليت روسية" وبإمكانه التفوق فيها على نتنياهو

2265999

صحيفة : مصر وإيران تتنافسان على النفوذ في غزة

الرئيس

"كان": الاحتلال يطلب من الدول العربية الضغط على عباس ومساعى اسرائيلية لحشد مئات الملايين!

تلفزيون اسرائيلي: اسرائيل قامت بخطوة غبية والامور وصلت الى طريق مسدود ونتنياهو امام خيارين!

الجهاد الاسلامي تنفي ما نشر حول عزل عضو بمكتبها السياسي