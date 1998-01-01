  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

شرطة رام الله تقبض على شقيقين احتالا على مواطنين بـ 5.5 مليون شيقل

الإثنين 29 أبريل 2019 09:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
شرطة رام الله تقبض على شقيقين احتالا على مواطنين بـ 5.5 مليون شيقل


رام الله / سما /

 قبضت شرطة محافظة رام الله والبيرة، مساء اليوم الاثنين، على شقيقين احتالا على عدد من المواطنين بمبلغ 5.5 مليون شيقل.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، في بيان صحفي، إن أحد الشقيقين صادرٌ بحقه 10 أوامر حبس، والثاني صادرٌ بحقه 6 أوامر حبس، مبينا أنه وفقا لمعلومات ومتابعة حثيثة تمكنت الشرطة من القبض عليهما في منطقة رافات جنوب غرب رام الله، خلال مهمه للشرطة لتنفيذ المذكرات القضائية .

وأضاف أن عددا من الأشخاص حاولوا اعتراض القوة والاعتداء عليها وتهريب الشقيقين، فتم إرسال تعزيزات إضافية من الأجهزة الأمنية للمنطقة والقبض على 6 منهم، كما تم ضبط مواد يشتبه أنها مخدرة بحوزة أحدهم، مبينا أنه جرى توقيفهم لحين استكمال الإجراءات وإحالتهم للنيابة العامة.

الأكثر قراءة اليوم

صحفية إسرائيلية: صفقة القرن تشمل خطة لإسقاط حماس بغزة

عائلته تنفي انتحاره ..مقتل الفلسطيني "مبارك" في سجون تركيا

العثور على جثة الفتاة "العموري" بعد اختفائها لأسابيع

قناة عبرية تزعم: أبو مازن تلقى علاجا طبيا في المانيا لأول مرة فما حقيقة وضعه الصحي ؟

هآرتس: التحديات التي يواجها الفلسطينيون غير مسبوقة ومعالجة الوضع الإنساني بغزة يتطلب التالي..

معاريف : صفقة بوميل و الرسالة الإسرائيلية الى حماس

صحيفة: الرئيس عباس سيعمل على تقييد المال الذي يصل إلى حماس وتستفيد منه

الأخبار الرئيسية

تلفزيون اسرائيلي: اسرائيل قامت بخطوة غبية والامور وصلت الى طريق مسدود ونتنياهو امام خيارين!

الجهاد الاسلامي تنفي ما نشر حول عزل عضو بمكتبها السياسي

بالفيديو.. المباحث العامة توضح تفاصيل جريمة قتل الطفل "محمود شقفة

الرئيس محمود عباس

معاريف: مباحثات إسرائيلية داخلية من أجل إنقاذ السلطة الفلسطينية من الانهيار

ديختر يزعم : لولا عملية "الدرع الواقي" لكان أبو مازن متحدثاً باسم السلطة