شرطة رام الله تقبض على شقيقين احتالا على مواطنين بـ 5.5 مليون شيقل

رام الله / سما /

قبضت شرطة محافظة رام الله والبيرة، مساء اليوم الاثنين، على شقيقين احتالا على عدد من المواطنين بمبلغ 5.5 مليون شيقل.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، في بيان صحفي، إن أحد الشقيقين صادرٌ بحقه 10 أوامر حبس، والثاني صادرٌ بحقه 6 أوامر حبس، مبينا أنه وفقا لمعلومات ومتابعة حثيثة تمكنت الشرطة من القبض عليهما في منطقة رافات جنوب غرب رام الله، خلال مهمه للشرطة لتنفيذ المذكرات القضائية .

وأضاف أن عددا من الأشخاص حاولوا اعتراض القوة والاعتداء عليها وتهريب الشقيقين، فتم إرسال تعزيزات إضافية من الأجهزة الأمنية للمنطقة والقبض على 6 منهم، كما تم ضبط مواد يشتبه أنها مخدرة بحوزة أحدهم، مبينا أنه جرى توقيفهم لحين استكمال الإجراءات وإحالتهم للنيابة العامة.