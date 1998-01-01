"كان": الاحتلال يطلب من الدول العربية الضغط على عباس ومساعى اسرائيلية لحشد مئات الملايين!

القدس المحتلة / سما /

قالت قناة "كان" العبرية، إن هناك تخوفات في "إسرائيل" من انهيار السلطة الفلسطينية.

وأوضحت القناة العبرية، أن "إسرائيل" تبذل جهودًا كبيرة لتحويل قرابة 650 مليون شيكل إلى السلطة الفلسطينية بدون الإعلان عن ذلك، على افتراض أن هذا من شأنه أن يساعد كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية في تجاوز الأزمة.

كما تسعى "إسرائيل" لحشد مئات ملايين الدولارات من المجتمع الدولي من أجل تنفيذ المشاريع المدنية منعا لاشتعال الوضع في الضفة الغربية وذلك خلال اجتماع للدول المانحة المقرر عقده في بروكسل غدًا لتعزيز سلسلة المشاريع المدنية.

وبحسب "كان" العبرية، انتقد مسؤول إسرائيلي قطع الولايات المتحدة تمويل بعض المشروعات في الضفة، مضيفة أن "إسرائيل" تطلب من الدول العربية الضغط على أبو مازن لقبول عائدات الضرائب.