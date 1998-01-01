جيش الاحتلال يكشف عن منظومة جديدة لاعتراض البالونات الحارقة

القدس المحتلة / سما /

كشف الجيش الإسرائيلي عن منظومة جديدة لاعتراض البالونات الحارقة التي يطلقها الفلسطينيون من قطاع غزة تجاه الأراضي الإسرائيلية في إطار فعاليات الحراك الشعبي.

ووفقا لموقع "سدود نت"، فإن الحديث يدور عن منظومة هي عبارة عن منظار تلسكوبي إلكتروبصري، يساعد الجنود على قنص البالونات الحارقة ببنادقهم وأسلحتهم الشخصية.

هذا وأطلق الجيش على المنظومة الجديدة اسم "منظار الخنجر"، والذي تم تطويره من قبل شركة Smart Shooter الإسرائيلية بالتعاون مع إدارة تطوير الأسلحة والبنى التحتية التكنولوجية في وزارة الجيش.

وتدور فكرة عمل المنظار الجديد الذي سيتم تركيبه على بنادق وأسلحة الجنود الشخصية في غلاف غزة، على تعقب الأهداف المتحركة مثل البالونات والطائرات الورقية الحارقة، ومن ثم تحديد الوقت المناسب لإطلاق النار بصورة رياضية وخوارزمية معينة، بحيث تصيب الطلقة البالون بشكل دقيق وسريع.