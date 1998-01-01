كحيل يعلن عن انتزاع 6.5 ملايين دولار من اللجنة القطرية لصالح شركة مقاولات بغزة

غزة / سما /

أعلن نقيب المقاولين بغزة أسامة كحيل عن نجاح المقاول عضو الاتحاد م. سهيل السقا، في انتزاع حكم قضائي يلزم اللجنة القطرية لإعادة الاعمار بدفع مبلغ بقيمة 6.5 مليون دولار لصالح شركة سكلز أند كواليتي للمقاولات التي يرأسها م. السقا.

وأكد كحيل في تصريح صحفي اليوم الاثنين أن هذا الإنجاز يؤكد اصرار مجلس إدارة الاتحاد على انتزاع حقوق المقاولين بكافة الوسائل، وأهمية الموقف الحازم في حينه لنقيب المقاولين بضرورة رفع الظلم الواقع على عضو الاتحاد سهيل السقا وشركته، والتصدي لسياسة مصادرة حقوقه.

وأعلن كحيل أن المبلغ الذي أقره الحكم القضائي يعادل ما يزيد عن ضعف المبلغ الذي عرضته اللجنة القطرية سابقا، في قضية جسدت مبدأ أنه لا يضيع حق وراءه مطالب.

وشدد كحيل أن الحكم القضائي الناجز يتطلب من جميع المقاولين التمترس في مواقفهم ومطالبهم العادلة، وعدم الاستكانة للظلم والقبول بالعروض غير المنصفة.

وجدد كحيل الذي تولى رئاسة الاتحاد مؤخراً في فوز انتخابي كاسح أن الاتحاد لن يساوم ولن يقبل بالتنازل تحت أي ظرف عن حق أي عضو في الاتحاد، وسيعمل كل ما يمكنه من جهد لحماية المقاول وتحصيل حقوقه حسب الأصول.

وشكر نقيب المقاولين بغزة مؤسسة القضاء على دورها في ارجاع الحقوق لأصحابها، وتحقيق العدالة بين المتنازعين في القضية، مما يساهم في الحفاظ على الشركات الوطنية التي تواجه ظروف غاية في الصعوبة وتحديات كبيرة.