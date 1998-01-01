"هيئة التدريب العسكري" تخرج الفوج الثالث لأكاديمية الضباط الفلسطينية

أريحا /سما/

خرجت هيئة التدريب العسكري في أريحا، اليوم الاثنين، الفوج الثالث لأكاديمية الضباط الفلسطينية.

وبدأ حفل التخريج بالنشيد الوطني الفلسطيني وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء شعبنا.

ونقل رئيس هيئة التدريب العسكري لقوى الأمن اللواء يوسف الحلو، في كلمته، تحيات رئيس الوزراء، وزير الداخلية محمد اشتية، وتمنياته للخريجين بدوام التقدم والنجاح، وتحدث عن سياسات وأهداف الهيئة، مستعرضا التعاون المشترك بين قوى الأمن في مختلف مجالات التدريب لتحقيق أهداف المؤسسة الأمنية.

ودعا اللواء الحلو، الخريجين إلى استغلال ما اكتسبوه خلال التدريب ونقله إلى زملائهم، للوصول إلى مؤسسة أمنية فاعلة تحقق أهداف وطموحات شعبنا في قيام دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

بدوره، أثنى محافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل على جهود هيئة التدريب العسكري ممثلة برئيسها اللواء الحلو وضباطها وصف ضباطها، "الذي يسعى دائما لتوحيد أنواع التدريب ورفع كفاءة منتسبي قوى الأمن الفلسطيني".

من ناحيته، هنأ كبير الضباط البريطانيين العميد دوغلس جيسون الطلبة الخريجين، مؤكدا أن أكاديمية الضباط الفلسطينية نموذج مميز في تقديم التدريبات العسكرية لتأهيل منتسبي قوى الأمن، فيما شكر آمر الأكاديمية العقيد حسام العاص، ضباط وصف الضباط والعاملين في الأكاديمية وهيئة التدريب العسكري، على ما بذلوه من جهد وتفانٍ في أداء واجبهم الوطني، مهنئا الخريجين على نجاحهم واجتيازهم للدورة.