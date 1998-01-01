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جدة: الرجوب يتفقد بعثة نادي هلال القدس

الإثنين 29 أبريل 2019 07:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
جدة: الرجوب يتفقد بعثة نادي هلال القدس


الرياض /سما/

تفقد رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم  جبريل الرجوب، اليوم الاثنين، بعثة نادي هلال القدس في مقر اقامتهم بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، بحضور القنصل العام لدولة فلسطين محمود الأسدي، واطمأن على الحالة الصحية والبدنية للاعبين، وعلى سير التدريبات.

وأكد الرجوب أهمية المباراة التي يخوضها الهلال ضد الجيش السوري للصعود إلى الدور الثاني من البطولة ورفع  اسم وعلم دولة فلسطين في سماء القارة الآسيوية، مطالبا اللاعبين ببذل أقصى الجهود لحصد النقاط الثلاث.

وشدد على ضرورة أن يظهر اللاعبون بصورة تليق باسم فلسطين والقدس وكرة القدم الفلسطينية، خاصة أن الرياضة هي احدى أدوات النضال الفلسطيني، وإحدى الوسائل التي يبعث من خلالها شعبنا رسالة الحب والسلام إلى العالم أجمع.

وأشاد الرجوب بجهود الطواقم الفنية والإدارية للنادي التي بذلوها في سبيل الوصول إلى بطولة الاتحاد الآسيوي، والتي يبذلونها للصول إلى مراكز متقدمة في البطولة وغيرها من الاستحقاقات، متمنيا لهم التوفيق في كافة اللقاءات القادمة.

من جانبه، شدد كابتن فريق نادي هلال القدس تامر صلاح، على المعنويات العالية التي يتمتع بها اللاعبون، مؤكدا أهمية المباراة للفريق وضرورة تحقيق الفوز لا غيره.

وأكد جهوزية اللاعبين جسديا ونفسيا وتكتيكيا لخوض غمار المنافسة وتحقيق انجاز جديد للنادي المقدسي، مشيرا إلى أن هدف الفريق في بطولة الاتحاد الاسيوي لا يقتصر على تقديم مباريات جيدة، وإنما سيسعى للعبور إلى الدور الثاني كحد أدنى.

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