لهذا السبب.. عضو بالكنيست رفضت الجلوس على المقعد

القدس المحتلة / سما /

رفضت عضو الكنيست الإسرائيلي "ميكي حيموفيتش" من حزب كاحول لفان، الجلوس على مقعدها الجديد في الكنيست، ولذلك لأسباب تتعلق بنوعية الكرسي المصنوع لها.

ووفقاً "للقناة 13 العبرية" رفضت "ميكي حيموفيتش" وهي شخصية نباتية الجلوس على مقعدها الجديد في الكنيست لأنه مصنوع من جلد البقر.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن "حيموفيتش" قدمت طلب إلى رئيس الكنيست يولي إدلشتاين تطلب فيه استبدال المقعد بآخر مصنوع من نسيج اصطناعي، واصفة الأمر بأنه لا يطاق أن تجلس على مقعد مصنوع من جلود الحيوانات البريئة.