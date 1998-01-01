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اشتيه: لن نستسلم وسنعمل على الانفكاك التدريجي عن الاحتلال وتعزيز اقتصادنا

الإثنين 29 أبريل 2019 06:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتيه: لن نستسلم وسنعمل على الانفكاك التدريجي عن الاحتلال وتعزيز اقتصادنا


رام الله / سما /

 قال رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الاثنين، سنعمل على الانفكاك التدريجي عن الاحتلال الاسرائيلي ونريد تعزيز اقتصادنا الوطني، والنهوض بقطاعي الصناعة والزراعة، لخلق فرص عمل من أجل خفض نسبة البطالة.

وأضاف اشتية، لدى استقباله اليوم  في رام الله وزيرة الدولة للشؤون الخارجية السويدية أنيكا سودير رغم الوضع السياسي الصعب والحرب المالية الموجهة التي نواجهها لن نستسلم ولن نقبل بشيء لا يلبي الحد الأدنى من حقوقنا الأساسية والمشروعة، ونحن سنستمر في التزامنا تجاه أهالي الشهداء والأسرى

وشدد على أنه لن يتم القبول باستمرار القرصنة الإسرائيلية لأموال المقاصة، مشيرا الى ضرورة تدقيق كافة الأمور المالية مع اسرائيل لإجبارها على التوقف عن سرقة الأموال الفلسطينية.

وبحث رئيس الوزراء، مع الوزيرة السويدية، آخر المستجدات السياسية وتطورات الأوضاع في فلسطين.

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