قرارات مجلس الوزراء اليوم ..

رام الله / سما /

ترأس الرئيس الفلسطيني محمود عباس صباح اليوم الاثنين، جلسة مجلس الوزراء، بحضور رئيس الوزراء محمد اشتية، حيث أطلع سيادته رئيس وأعضاء مجلس الوزراء على مستجدات الوضع السياسي، وخاصة رفض القيادة لما تسمى "صفقة القرن"، مؤكداً ضرورة بذل الحكومة أقصى الجهود لخدمة شعبنا في كافة أماكن تواجده، خاصة في ظل الصعوبات والظروف الاستثنائية التي تواجه عمل الحكومة، ومنها الأزمة المالية التي فرضتها حكومة الاحتلال.

وجدد المجلس، في جلسته الأسبوعية، تأكيده على موقف الرئيس الواضح بعدم قبول استلام أموال المقاصة من اسرائيل منقوصة، خاصة أموال الشهداء والجرحى والأسرى، موضحاً أن فلسطين طلبت من الدول العربية، توفير شبكة أمان مالية شهرية بقيمة 100 مليون دولار. بالإضافة إلى تأكيد سيادته على عقد المجلس المركزي، واتخاذ جملة من القرارات الهامة، وضرورة تنفيذ حركة حماس العملي لاتفاق المصالحة الذي وقع في القاهرة بتاريخ 12/10/2017.

وأكد الرئيس، خلال اجتماعه بمجلس الوزراء، ضرورة الاهتمام بالقطاعات الحيوية التي تخدم أبناء شعبنا، بما في ذلك تشجيع الاستثمار في المناطق الصناعية، بما يشمل الطاقة المتجددة، والعمل على تطويرها، وإزالة كافة الصعوبات التي تحول دون ذلك، وتكثيف الجهود لتطوير القطاع الصحي، وبناء المستشفيات وتعزيز الكوادر الطبية، ورفدها بالمعدات الطبية، وتقنيات العلاج الحديثة، للوصول إلى توطين العلاج في فلسطين، ووقف التحويلات الطبية، واستيعاب مرضى من الخارج للعلاج، بالإضافة إلى الحفاظ على التعليم، وبناء أجيال وطنية قوية، والحفاظ كذلك على القطاع الزراعي وتقويته، والحفاظ على المياه ومصادرها والاستفادة منها.

بدوره، أكد المجلس أن الحكومة ستبذل أقصى جهودها لتنفيذ تعليمات وتوجيهات الرئيس محمود عباس. وتقدم المجلس ببالغ الشكر والتقدير على ثقة ودعم سيادته لعمل الحكومة، مؤكدا حرصه على بذل أقصى الجهود لخدمة شعبنا.

وتوجه المجلس بالتهنئة والتبريك إلى كافة أبناء شعبنا، في الوطن والشتات، لمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، مبتهلاً إلى المولى عز وجل أن يعيده علينا وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

ودعا المجلس، التجار إلى عدم رفع الأسعار خلال الشهر الفضيل، تماشياً مع الظروف الصعبة التي يعاني منها أبناء شعبنا. وفي هذا السياق أكد أن الحكومة سترفع نسبة رواتب الموظفين عن شهر نيسان من 50% إلى 60%، لمناسبة حلول الشهر الكريم.

كما تقدم المجلس بالتهنئة إلى عاملات وعمال فلسطين لمناسبة حلول الأول من أيار، يوم العمال العالمي، وشدد على أن ضمان حقوق العمال يقع في صلب أولويات الحكومة التي تعمل على إرساء وترسيخ أسس المساواة والعدالة الاجتماعية بمكوناتها كافة.

وهنأ المجلس الأديب الفلسطيني يحيى يخلف بحصوله على جائزة ملتقى الرواية العربية في دورته السابعة، متمنياً له المزيد من الإنجازات على هذا الصعيد.

وقرر المجلس:

- البدء بالتحضير لبرنامج التنمية الاقتصادية الشامل وفقاً لنظام العناقيد (Clusters)، بهدف الإسهام في تحقيق المزايا التنافسية المستدامة للاقتصاد الفلسطيني في كافة المناطق الجغرافية، وتطوير وتشجيع الاستثمار في جميع القطاعات.

- تشكيل اللجنة الوطنية لحماية وتمكين المرأة، تضم مختلف المؤسسات والفعاليات المعنية بقضايا المرأة.

- إعادة تشكيل اللجنة الوزارية لبرنامج القدس عاصمة الثقافة الإسلامية.

- تشكيل فريق من وزارات الاقتصاد، والزراعة، والصحة، لتعزيز الرقابة على المنتجات والسلع والمواد الغذائية في السوق المحلية خلال شهر رمضان المبارك.

- تعديل ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك، لتصبح من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الثانية من بعد الظهر.

- اعتبار يوم الأربعاء الموافق 1/5/2019 عطلة رسمية لمناسبة يوم العمال العالمي.