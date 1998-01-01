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شعث يلتقي وفداً من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

الإثنين 29 أبريل 2019 06:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
شعث يلتقي وفداً من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين


بيروت /سما/

 التقى نبيل شعث مستشار الرئيس للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية،  اليوم الاثنين، في مقر سفارة دولة فلسطين في بيروت، وفداً من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ضم عضو المكتب السياسي للجبهة ماهر الطاهر، ومسؤولها في لبنان مروان عبد العال، بحضور سفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبور، وأمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية فتحي أبو العردات.

وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع الفلسطينية والاعتداءات الاسرائيلية المستمرة على أبناء شعبنا ومقدساته الاسلامية والمسيحية في ظل ما يحاك لشعبنا وقضيتنا من مؤامرات وصفقات تهدف الى إنهاء المشروع الوطني الفلسطيني وفي مقدمتها "صفقة العار".

وأكد المجتمعون ضرورة توحيد الجهود الفلسطينية ورفض كل ما ينتقص من حقوق شعبنا وثوابته الوطنية، وتمسك قيادتنا وشعبنا بمشروعنا الوطني في الحرية والعودة والاستقلال.

وحيا المجتمعون أسرانا البواسل الذين يخوضون معارك العزة ضد السجان الاسرائيلي، مؤكدين ضرورة تشكيل موقف عربي ودولي للضغط على دولة الاحتلال للإفراج عنهم ووقف المعاملة الإجرامية بحقهم وتطبيق القانون الدولي فيما يتعلق بمعاملتهم.

كما ناقش المجتمعون الجهود المبذولة لتوحيد الجاليات الفلسطينية في الخارج وتعزيز الوحدة الوطنية في الداخل.

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