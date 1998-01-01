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الاحتلال الاسرائيلي يهدم اليوم 25 منشأة في بلدات مدينة القدس المحتلة

الإثنين 29 أبريل 2019 05:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال الاسرائيلي يهدم اليوم 25 منشأة في بلدات مدينة القدس المحتلة


القدس المحتلة/سما/

نفذت بلدية الاحتلال اليوم الاثنين حملة هدم وتجريف واسعة في بلدات مدينة القدس، بحجة البناء "دون ترخيص".

وأوضح مركز معلومات وادي حلوة آليات البلدية نفذت عمليات هدم واسعة في بلدات سلوان وصور باهر وجبل المكبر، طالت 25 منشأة "سكنية وزراعية وحيوانية".

وأوضح المركز أن جرافات الاحتلال هدمت منشأة سكنية مبينة من "الصفيح" تعود للمواطن أحمد خلف جعابيص، يعيش فيه 5 أفراد، في قرية جبل المكبر.

وأضاف المركز أن الجرافات هدمت 3 غرف مساحتها الإجمالية 150 مترا مربعا، وبركسا للسكن مساحته 140 مترا مربعا، ومخزنا مساحته 40 مترا مربعا، للمواطن عماد أبو شريفة.

وهدمت آليات الاحتلال للمواطن بركسين للأغنام للمواطن جمال شقيرات، وبركساً يستخدم كمخزن مساحته 40 مترا مربعا، و"كونتينر" مساحته 50 مترا مربعا للمواطن محمد عادل شقيرات، وبركسين للأغنام والدواجن للمواطن فوزي مسودة، وبركسين للزراعة للمواطن يعقوب أبو اسنينة.

وأضاف المركز أن آليات الاحتلال قامت بتجريف وهدم أسوار من الطوب والحديد للمواطن صلاح شقيرات، وخليل شقيرات.

كما هدمت جرافات الاحتلال "5 كرفانات" للمواطن عوني عثمان، وبركسا زراعيا للمواطن إسماعيل عبيدية.

وفي صور باهر قام المواطن محمود عبد ربه بهدم شرفة منزله بيده، بحجة البناء دون ترخيص، وبركسا للأغنام لعائلة أبو كف.

كما هدمت الجرافات موقفا للمركبات في حي الثوري ببلدة سلوان.

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