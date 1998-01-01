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عريقات: أي خطة تنتقص من حل الدولتين زائفة

الإثنين 29 أبريل 2019 05:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
عريقات: أي خطة تنتقص من حل الدولتين زائفة


واشنطن/وكالات/

قال الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ان أي خطة تنتقص من حل الدولتين: دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام الى جانب دولة إسرائيل على حدود الرابع من حزيران ١٩٦٧، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ستكون خطة زائفة.

وأكد عريقات على وجوب حل كافة قضايا الوضع النهائي بما فيها اللاجئين والأسرى استنادا لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، وان مبادرة السلام العربية لن تتغير، وان من يحاول تدمير حل الدولتين والقانون الدولي والشرعية الدولية ، إنما يدفع المنطقة الى أتون العنف والفوضى والتطرف وإراقة الدماء .

جاء ذلك خلال عشاء دبلوماسي بدعوة من جيرمي بن عامي المدير التنفيذي لمنظمة جي ستريت والمحامي جلعاد شير الذي كان مفاوض رئيسي أثناء حكومة رئيس الوزراء أيهود باراك ، بين عامي 1999 و2001، وكذلك خلال محاضرة في مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية في واشنطن العاصمة بدعوة من روبيرت دنين الباحث في مجلس العلاقات الخارجية في واشنطن، وهو قنصل أميركي سابق في القدس، ونائب مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون التخطيط الاستراتيجي للمفاوضات الإسرائيلية العربية، ومسؤول القسم الإسرائيلي الفلسطيني في مجلس الأمن القومي الأميركي.

وأكد عريقات أن هناك بديل للخطط الزائفة ، يتمثل بالرؤية الإستراتيجية للسلام التي طرحها الرئيس محمود عباس أمام مجلس الأمن في ٢٠-٢-٢٠١٨ ، والتي تحظى بتأييد الدول العربية والأفريقية والاتحاد الأوروبي وعدم الانحياز ومنظمة التعاون الإسلامي ، ودول أمريكا اللاتينية والكاريبي ، ورسيا والصين واليابان وكندا ، أي الغالبية العظمى لدول العالم.
 

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