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بالاسماء.. شخصيات دبلوماسية تصل غزة

الإثنين 29 أبريل 2019 05:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالاسماء.. شخصيات دبلوماسية تصل غزة


غزة / سما /

وصل العديد من الشخصيات الدبلوماسية الى قطاع غزة، اليوم الاثنين، عبر معبر بيت حانون ايرز شمال القطاع.

وبحسب المكتب الإعلامي لمعابر قطاع غزة فإن الشخصيات التي وصلت قطاع غزة كالتالي:

1- وصول " مانويل سانتيجو " القنصل الاسباني وعدد من المرافقين.
2- وصول " ماثياس شمالي " مدير عمليات وكالة الغوث وعدد من المرافقين.
3- وصول " نيل توبين " مدير حقوق الانسان بغزة.
4- وصول " جيرنت سيور " مدير اليونسكو بغزة .
5- وصول " ريببرتو فالنت " مدير undp 
6- وصول " سيجورن ليتلاند " نائب السفير النرويجي وعدد من المرافقين.
7- وصول " احمد عطا الله سكام " السفير الفلبيني و برفقته القنصل و عدد من المرافقين.

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