بالاسماء.. شخصيات دبلوماسية تصل غزة

غزة / سما /

وصل العديد من الشخصيات الدبلوماسية الى قطاع غزة، اليوم الاثنين، عبر معبر بيت حانون ايرز شمال القطاع.

وبحسب المكتب الإعلامي لمعابر قطاع غزة فإن الشخصيات التي وصلت قطاع غزة كالتالي:

1- وصول " مانويل سانتيجو " القنصل الاسباني وعدد من المرافقين.

2- وصول " ماثياس شمالي " مدير عمليات وكالة الغوث وعدد من المرافقين.

3- وصول " نيل توبين " مدير حقوق الانسان بغزة.

4- وصول " جيرنت سيور " مدير اليونسكو بغزة .

5- وصول " ريببرتو فالنت " مدير undp

6- وصول " سيجورن ليتلاند " نائب السفير النرويجي وعدد من المرافقين.

7- وصول " احمد عطا الله سكام " السفير الفلبيني و برفقته القنصل و عدد من المرافقين.