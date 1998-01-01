طولكرم: القبض على شخص صادر بحقه امر حبس بقيمة 1.3 مليون شيكل

طولكرم / سما /

قبضت قوة من مركز شرطة عتيل بشرطة طولكرم، اليوم الاثنين، على شخص صادر بحقه امر حبس بقيمة مليون ومائتين وثمانون الف وثلثمائه واثنان واربعون شيكل .

وذكر الناطق الاعلامي باسم الشرطة لؤي ارزيقات بانه و في اطار متابعة الشرطة للمذكرات القضائية والتي تشكل حقوقا لمواطنين اخرين تمكن مركز شرطة عتيل وخلال مهمة في بمنطقة الشعراوية، من القبض على 8 مطلوبين صادر بحقهم 17 مذكرة قضائية من بينهم شخص صادر بحقه امر حبس بقيمة تصل إلى 1.3 مليون شيقل.

واضاف ارزيقات انه تم توقيف الاشخاص لحين احالتهم لجهات الاختصاص .