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طولكرم: القبض على شخص صادر بحقه امر حبس بقيمة 1.3 مليون شيكل

الإثنين 29 أبريل 2019 05:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
طولكرم: القبض على شخص صادر بحقه امر حبس بقيمة 1.3 مليون شيكل


طولكرم / سما /

 قبضت قوة من مركز شرطة عتيل بشرطة طولكرم، اليوم الاثنين، على شخص صادر بحقه امر حبس بقيمة مليون ومائتين وثمانون الف وثلثمائه واثنان واربعون شيكل .

وذكر الناطق الاعلامي باسم الشرطة لؤي ارزيقات بانه و في اطار متابعة الشرطة للمذكرات القضائية والتي تشكل حقوقا لمواطنين اخرين تمكن مركز شرطة عتيل وخلال مهمة في بمنطقة الشعراوية، من القبض على 8 مطلوبين صادر بحقهم 17 مذكرة قضائية من بينهم شخص صادر بحقه امر حبس بقيمة تصل إلى 1.3 مليون شيقل.

واضاف ارزيقات انه تم توقيف الاشخاص لحين احالتهم لجهات الاختصاص .

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