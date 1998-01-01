صالح يترأس أعمال الدورة الـ80 لمجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين

القاهرة /سما/

ترأس وكيل وزارة التربية والتعليم بصري صالح، أعمال الدورة الـ 80 لمجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين، المنعقدة بمقر جامعة الدول العربية، في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الاثنين، والتي تشارك فيها وفود من فلسطين ومصر والأردن ولبنان، وممثلون عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وممثلو عدد من منظمات الجامعة ووحداتها المتخصصة.

وقال صالح إن هذه الدورة تناقش واقع تعليم الأطفال في فلسطين والدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين، وتركز على التعليم في القدس وسبل مواجهة مخططات الاحتلال الإسرائيلي الرامية لأسرلة التعليم في المدينة، إضافةً لمناقشة مجالات التعاون مع الدول العربية لدعم قطاع التعليم الفلسطيني ودعم تعليم أبناء فلسطين في المدارس والجامعات العربية.

ودعا صالح إلى عقد الدورة المقبلة في فلسطين، مشدداً أنه سيعتبر إنجازاً مهماً وقفزة نوعية في عمل اللجنة.

وعرض الوفد الفلسطيني فيلما بعنوان "الأطفال في دائرة الخطر"، والذي يجسد ممارسات قوات الاحتلال والمستوطنين ضد أطفال فلسطين والمعاناة اليومية في وصولهم لمدارسهم، كما تم إعداد تقارير حول واقع التعليم وخصوصاً التحريض في المناهج الإسرائيلية.

وأكد المجتمعون أهمية التعليم بالنسبة للشعب الفلسطيني والذي يعد أحد مقومات الصمود، مشيرين إلى أن الاحتلال يستهدف العملية التعليمية منذ عقود، عبر ضرب محاورها الثلاثة الرئيسة وهي المعلم، والطالب، والمنهاج.