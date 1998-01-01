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قاسم سليماني: ايران لن تتفاوض مع الولايات المتحدة تحت الضغط

الإثنين 29 أبريل 2019 04:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
قاسم سليماني: ايران لن تتفاوض مع الولايات المتحدة تحت الضغط


طهران /سما/

قال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، اليوم الاثنين، ان "ايران لن تتفاوض مع الولايات المتحدة تحت الضغط الاقتصادي القسري"، وتأتي أقواله على خلفية تشديد العقوبات الامريكية على طهران. 

وأضاف سليماني في أقواله التي نقلتها وكالة فارس ان :"الولايات المتحدة تريد ان تجبرنا للدخول الى مفاوضات عن طريق ضغوطات اقتصادية، وكل مفاوضات بمثل هذه الظروف هي بمثابة استسلام لامريكا وان هذا الامر مستحيل ان يحدث".

وانسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي وقع مع ايران في أيار/مايو 2018، وفرض عليها العقوبات مجددا بهدف اجراء مفاوضات جديدة لاتفاق جديد. الأسبوع الماضي الغت الولايات المتحدة الإعفاءات من العقوبات على شراء النفط من ايران التي منحتها لعدد من الدول، بهدف تقلبل المدخول التي تحصل عليه ايران من خلال بيع النفط.

وقال اللواء سليماني إن "العدو يريد عبر الضغوط الاقتصادية دفعنا الى طاولة المفاوضات إلا ان هذا التفاوض هو بمثابة استسلام، كما أن شعبنا اليقظ يؤمن بأن التفاوض مع العدو في ظل هذه الظروف هو استسلام، وبالتأكيد لن نرضخ ابداً".

وأكد صندوق النقد الدولي الاثنين انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة 6%، موضحا أن السبب في انكماش الناتج المحلي الإجمالي لإيران يعود إلى تأثير العقوبات الأمريكية، وخاصة الانخفاض الكبير في صادرات النفط الإيرانية. وكان صندوق النقد الدولي، توقع أن مستوى انكماش الناتج المحلي الإجمالي في إيران بين عامي 2018 و2019 وصل من 3.9% إلى 6%.

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