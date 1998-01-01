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وزير الاقتصادر يبحث علاقات التعاون مع السفير الروسي

الإثنين 29 أبريل 2019 04:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الاقتصادر يبحث علاقات التعاون مع السفير الروسي


رام الله / سما /

 بحث وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي مع السفير الروسي  لدى دولة فلسطين حيدر أغانين، التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وتناول الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة في مدينة رام الله، اليوم الاثنين، التعاون المشترك، سيما تلك التي حددتها خارطة الطريق الخاصة بتطوير التعاون التجاري والاقتصادي للفترة (2019-2021) والتي وقعها الجانبان في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي،  بهدف تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري.

وأكد العسيلي أهمية إعداد آلية عمل لإزالة العقبات التي تعيق تطوير الروابط التجارية والاقتصادية الفلسطينية- الروسية، بما فيها زيادة الواردات المتبادلة لمجموعة واسعة من المنتجات، وأهمية عقد الدورة المقبلة لاجتماع اللجنة الفلسطينية الروسية المشتركة.

بدوره، أكد السفير الروسي اهتمام بلاده في دعم الاقتصاد الفلسطيني، وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية.

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