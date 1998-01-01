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الاحتلال يهدد عائلة الأسير المحرر وليد غوادرة بهدم منزله اذا لم يسلم نفسه

الإثنين 29 أبريل 2019 04:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يهدد عائلة الأسير المحرر وليد غوادرة بهدم منزله اذا لم يسلم نفسه


جنين / سما /

 أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأثنين، عائلة الأسير المحرر وليد توفيق غوادره من قرية بير الباشا جنوب جنين، بهدم منزله اذا لم يقم بتسليم نفسه لمخابرات الاحتلال في معسكر سالم غرب مدينة جنين.

وذكر علاء شقيق المحرر غوادرة، أن سلطات الاحتلال طالبته بتسليم شقيقه بحجة أنه "مطلوب" لها، مشيرا الى أن ضابط المخابرات هدد بهدم منزله اذا لم يقوم بتسليم نفسه  .

وأضاف ان قوات الاحتلال داهمت منزلي شقيقيه: علام، وعصام، وعبثت بمحتوياتهما.

يشار الى أن الأسير المحرر أمضى مدة 12 عاما في الأسر وأفرج عنه قبل شهرين .

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