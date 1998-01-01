النيابة التركية توضح تفاصيل مقتل الفلسطيني "مبارك" في سجون تركيا

انقرة /سما/

نشرت النيابة العامة التركية، اليوم الاثنين، تفاصيل عن انتحار أحد معتقلي التجسس لصالح الإمارات في تركيا شنقا بالسجن أمس الأحد.



وقالت النيابة العامة بإسطنبول، إن الموقوف "زكي ي. م. حسن" بتهمة التجسس لصالح الإمارات وُجدَ مشنوقا بباب الحمام في زنزانته الانفرادية.



ووفقا للنيابة العامة، فإن الأمر وقع في الساعة الـ10:22 بالتوقيت المحلي من صباح أمس الأحد.

وأضافت: أنه تم تفقد السجين آخر مرة قبل انتحاره في الساعة الـ8:16 صباحا بالتوقيت المحلي، وأثناء توزيع الطعام في الساعة الـ10:22 وجد مشنوقا.

وأكدت أنه تم حينها إخبار الجهات العليا بالحادثة، وبدأت النيابة العامة بتحقيق قضائي حول الأمر، وتم إرسال الجثة إلى الطب الشرعي للتشريح ومعاينتها.