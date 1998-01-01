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"بيتسيلم": 56% من منازل القدس تعرضت للهدم

الإثنين 29 أبريل 2019 03:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
"بيتسيلم": 56% من منازل القدس تعرضت للهدم


القدس المحتلة / سما /

 كشف مدير البحث الميداني في مؤسسة بتسيلم الحقوقية كريم جبران، اليوم الاثنين، عن ارتفاع نسبة هدم الاحتلال لمنازل المواطنين داخل القدس المحتلة إلى 56%.

وقال "جبران"، إنّه "تم هدم خمسة عشر منزلاً وثلاث منشآت تجارية منذ بداية العام الجاري، جزء كبير منها هُدِم ذاتيا بالقوة".

وأضاف، أنّ "سلطات الاحتلال أعلنت عن مساحات واسعة جدًا في القدس بعد احتلالها أراضٍ غير صالحة للسكن، كما ألغت بلدية الاحتلال كل المخططات الهيكلية للمدينة وصادقت على البناء القائم فقط دون أن تسمح ببناء جديد ولم تعطِ تراخيص بناء جديدة".

وأشار إلى، أنه "تم بناء أكثر من 13 مستوطنة داخل القدس المحتلة منذ عام 67 حتى يومنا هذا بمقابل عدم السماح ببناء حي فلسطيني واحد".

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