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الرئيس يعزي نظيره الفيتنامي بوفاة رئيس جمهورية فيتنام الأسبق

الإثنين 29 أبريل 2019 03:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يعزي نظيره الفيتنامي بوفاة رئيس جمهورية فيتنام الأسبق


رام الله / سما /

عزى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين، نظيره الفيتنامي نجوين فؤوه ترونج، بوفاة رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية الأسبق لي دوك آن.

وجاء في برقية التعزية: "باسم دولة فلسطين وشعبها وباسمي شخصياً، نتقدم لفخامتكم ومن خلالكم لحكومة ولشعب فيتنام الصديق بأحر التعازي القلبية برحيل فخامة السيد لي دوك آن، رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية الأسبق، بعد حياة قضاها في خدمة وطنه وشعبه ونصرة قضايا الحق والعدل والسلام في العالم وفي الطليعة منها قضية شعبنا الفلسطيني، فلن ننسى وشعبنا مواقفه التضامنية الثابتة الداعمة لحقوق شعبنا ونضاله من أجل الحرية والاستقلال، ندعو لروحه بالرحمة والطمأنينة، ولكم ولأسرته الكريمة الصبر والسلوان، متمنين لفخامتكم موفور الصحة والسعادة، ولشعبكم ولبلدكم دوام التقدم والازدهار".

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