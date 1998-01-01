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محافظ أريحا يطالب بتكثيف الجولات التفتيشية على السلع خاصة خلال شهر رمضان

الإثنين 29 أبريل 2019 03:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ أريحا يطالب بتكثيف الجولات التفتيشية على السلع خاصة خلال شهر رمضان


أريحا /سما/

طالب جهاد ابو العسل محافظ أريحا والأغوار، لجنة السلامة العامة والجهات الرقابية والإشراقية، بضرورة تكثيف الجولات والحملات التفتيشية للتأكد من سلامة السلع والخدمات المقدمة خلال شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم الإثنين، اجتماعا لمدراء الدوائر الرسمية والبلديات والاجهزة الامنية بالمحافظة.

بدوره قدم مدير عام الاقتصاد الوطني بالمحافظة منذر عريقات، شرحا حول الخطة الميدانية لتنظيم الاسواق والمراقبة والمتابعة، مشيدا بالتعاون مع لجنة السلامة العامة والضابطة الجمركية والصحة والزراعة والشرطة والجهات ذات العلاقة والنيابة العامة فيما يتعلق بالمخالفين للأنظمة المتبعة.

وتحدث عدد من مدراء المؤسسات الرسمية بالمحافظة حول حجم الخدمات التي قدمت للمواطنين وعن توجهات حكومة محمد اشتيه نحو تحسين تلك الخدمات واحداث التنمية الحقيقة في مختلف القطاعات.

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