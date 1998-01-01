الأوقاف تطلق تطبيق "الخطباء والوعاظ" للأجهزة الذكية

رام الله / سما /

أطلقت دائرة الحاسوب التابعة لوزارة الأوقاف والشئون الدينية تطبيق "الخطباء والوعاظ" للأجهزة الذكية، والذي يهدف لخدمة الجمهور في التعرف على الخطباء والوعاظ في المساجد ومعرفة مواعيد خطبهم ودروسهم الوعظية.

وأوضح مدير عام التخطيط والسياسات بالأوقاف م. نائل الدهشان التطبيق مخصص لعرض توزيع خطباء الجمعة على المساجد في قطاع غزة، حيث يستطيع المستخدم معرفة خطيب الجمعة في المسجد المفضل لديه والبحث عنه، وكذلك تقييمه، كما يشتمل التطبيق على مواقيت الصلاة والأذان، مستعرضاً بعض المزايا التي يتمتع بها التطبيق قائلاً: "التطبيق سهل الاستخدام بمواصفات حديثة عصرية جذابة، يشتمل على توزيع الخطباء والوعاظ على المساجد بشكل مرتب ومنظم"

وأضاف "كما يتضمن عرض تقارير شهرية وسنوية عن بيانات الخطباء والوعاظ والمساجد وتوزيعهم، بالإضافة إلى اتاحة المجال لمتابعة الوزارة لجميع توزيعات المديريات للخطباء وطباعة جدول الخطابة لكل شهر".

من جهته، بين رئيس قسم البرمجة م. محمود نصار أن التطبيق يتيح للمستخدم تقييم الخطيب بعد انتهاء خطبة الجمعة مباشرة، كما يتيح له البحث عن المسجد أو الخطيب أو الواعظ المفضل.

وتابع "من خلال التطبيق يمكنك متابعة خطيب أو مسجد وإضافته في المفضلة وسيتولى التطبيق مهمة التذكير بخطيب المسجد مساء كل يوم الخميس"، منوهاً إلى أن أي مواطن لديه شكوى أو مقترح يمكنه إرسالها إلى الوزارة عبر واجهة إرسال الشكاوى والمقترحات في التطبيق.

وأشار نصار إلى أنه بإمكان أي شخص تحميل التطبيق على الأجهزة الذكية عبر الرابط التالي "https://khotaba.palwakf.net/app".