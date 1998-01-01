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سولسكاير يعلن انتهاء موسم لاعب مانشستر يونايتد

الإثنين 29 أبريل 2019 02:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
سولسكاير يعلن انتهاء موسم لاعب مانشستر يونايتد


وكالات / سما /

أوضح أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، حالة لاعب الفريق، عقب خروجه من مباراة اليونايتد وتشيلسي، أمس الأحد، بسبب الإصابة.

وغادر الإيفواري إريك بايلي، مدافع مانشستر يونايتد، ملعب أولدترافورد على عكازين، بعدما تعرض لإصابة قوية في الركبة خلال مباراة تشيلسي، التي انتهت بالتعادل الإيجابي (1/1).

وقال سولسكاير، في تصريحات أبرزها موقع " إيفينينج ستاندرد": "إصابة بايلي سيئة، لسوء الحظ، أنا متأكد من أننا لن نراه مجددًا هذا الموسم".

وأضاف "راشفورد عانى من إصابة في الكتف وخرج بعد حوالي ساعة من اللعب، لكنه لم يستطع تقديم المزيد".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 65 نقطة بفارق نقطتين عن المربع الذهبي المؤهل لمنافسات دوري أبطال أوروبا.

#سولسكاير #مانشستر يونايتد

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