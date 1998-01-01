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ميسي يحسم جائزة الحذاء الذهبي بسبب طيش مبابي

الإثنين 29 أبريل 2019 02:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
ميسي يحسم جائزة الحذاء الذهبي بسبب طيش مبابي


وكالات / سما /

حسم ليونيل ميسي نجم برشلونة لقب الحذاء الذهبي عملياً، وبات من الصعب على أي لاعب اللحاق به بالأخص كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الذي يعد منافسه الأول هذا الموسم.

 

ليونيل ميسي أحرز 34 هدف في الدوري الإسباني ويتربع على صدارة الحذاء الذهبي الذي يمنح لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية، بينما يملك مبابي 30 هدف في الدوري الفرنسي محتلاً المركز الثاني.

ونشرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية تقريراً يؤكد حسم ميسي للقب الحذاء الذهبي في ظل العقوبة المحتملة التي سيتعرض لها مبابي، وذلك على خلفية البطاقة الحمراء التي تحصل عليها أمام رين في نهائي كأس فرنسا.

وتدخل مبابي بشكل متهور وعنيف على قدم داميا دا سيلفا لاعب رين، مما دفع حكم المباراة لإشهار بطاقة حمراء في وجهه بشكل مباشر، ومن المتوقع أن يتم إيقافه لثلاث مباريات محلية.

وتبقى لمبابي 5 مباريات مع باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي، وفي حال صدقت التوقعات وتم إيقافه 3 مباريات، فلن يكون أمامه سوى 180 دقيقة فقط لكي يتفوق على ميسي في سباق الحذاء الذهبي، وهذا أمر أشبه بالمستحيل لأن الفارق 4 أهداف والبرغوث ما زال لديه 3 مباريات في الليجا.

طبعاً لا يوجد أي لاعب آخر قادر على خطف الحذاء الذهبي من أنياب ميسي، لأن أقرب لاعب عليه بعد مبابي هو فابيو كواليارلا مهاجم سامبدوريا الذي يملك 23 هدف في الدوري الإيطالي، أي أقل بـ11 هدف من النجم الأرجنتيني.

#ميسي #كيليان مبابي #الحذاء الذهبي

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