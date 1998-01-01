ديختر يزعم : لولا عملية "الدرع الواقي" لكان أبو مازن متحدثاً باسم السلطة

القدس المحتلة / سما /

رد عضو الكنيست الإسرائيلي آفي ديختر على تقرير نُشر أمس عن تحويل "إسرائيل" أموالاً إلى السلطة الفلسطينية سراً.

وخلال مقابلة مع القناة العبرية الثانية قال ديختر: "أبو مازن يدرك جيداً أنه إذا لم تنفذ إسرائيل عملية الدرع الواقي بالضفة وتدمير البنية التحتية للمقاومة بالضفة لكان أبو مازن يتجول في جميع أنحاء العالم كمتحدث باسم السلطة الفلسطينية السابقة".

وأشار ديختر إلى أن 8% من ميزانية السلطة الفلسطينية تذهب إلى رواتب الشهداء والأسرى، مبيناً أنه من المستحيل تمويل ذلك ومطالبة "إسرائيل" بضمان أمنها.