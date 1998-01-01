اكتشفي مفهوم الحب عند الرجل والمرأة

ويضيف د/ محمد غندور أنه يكمن في الحب الاحتياج، فعندما سألوا الحكيم بوذا ما معني الحب لديك؟ قال عندما تعتني بشجرة أو نبات تساعدها علي النمو لتزدهر وتنمو وأنت لا تأخذ منها شئ، فالحب عطاء دون انتظار، ولكن هذا في المدينة الفاضلة، لكننا كبشر لدينا احتياجات لا بد من تلبيتها، والاحتياج عند الرجل مختلف عن المرأة وكل منهما يحتاج إلى تلبية احتياجاته والشعور بالاهتمام من الطرف الآخر.