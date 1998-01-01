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اكتشفي مفهوم الحب عند الرجل والمرأة

الإثنين 29 أبريل 2019 12:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
اكتشفي مفهوم الحب عند الرجل والمرأة


وكالات / سما /

كل منا يبحث عن الحب في الشريك سواء المرأة أو الرجل ولكن يختلف مفهوم الحب عند الرجل وعند المرأة وهنا يوضح د/ محمد غندور مدرب التنمية البشرية لبرنامج "هي وبس" أن العاطفة تغلب علي المرأة، فالعاطفة لديها أعلي من الرجل بينما الرجل الجزء العقلي لديه أعلي، كم أن الجزء الغريزي لدي الرجل أعلي، فلدينا نحن البشر سواء السيدات أو الرجال 3 مراكز ذكاء، المركز الغريزي والمركز العاطفي والمركز العقلي، ولكن السيدات المركز العاطفي هو الأعلى لديهن والمستحوذ عليهن، بينما الرجل المركز الغريزي والعقلي أعلي.

ويضيف د/ محمد غندور أنه يكمن في الحب الاحتياج، فعندما سألوا الحكيم بوذا ما معني الحب لديك؟ قال عندما تعتني بشجرة أو نبات تساعدها علي النمو لتزدهر وتنمو وأنت لا تأخذ منها شئ، فالحب عطاء دون انتظار، ولكن هذا في المدينة الفاضلة، لكننا كبشر لدينا احتياجات لا بد من تلبيتها، والاحتياج عند الرجل مختلف عن المرأة وكل منهما يحتاج إلى تلبية احتياجاته والشعور بالاهتمام من الطرف الآخر.

 
 
#الحب

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