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شيرين تتفادى المشاكل في حفلها وتعلق ساخرة: "اسكت يا بؤي"

الإثنين 29 أبريل 2019 12:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
شيرين تتفادى المشاكل في حفلها وتعلق ساخرة: "اسكت يا بؤي"


وكالات / سما /

أثارت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، موجة من الضحك، في حفلها الأخير في الرياض ، عندما قالت: “اسكت يا بؤي”، في إشارة واضحة إلى أنها تريد أن تتفادى أي مشاكل جراء تصريحاتها العفوية.

واعتادت شيرين على إثارة الجدل في تعليقاتها الساخرة على المسرح ، ففي إحدى حفلاتها طلبت إحدى المعجبات منها غناء أغنية “ماشربتش من نيلها”، فردت عليها المطربة المصرية بضحكة “سوف تصيبك البلهارسيا”، مما جعل بعض المحامين يعتبرون هذا التصريح إهانة للبلد ويؤثر على سمعة مصر والسياحة فيها .

وفي موقف آخر، ألقت شيرين خلال حفل في القاهرة تعليقا مازحا على موقف طريف قالت فيه: “والله أنا خسارة في البلد دي”، مما أثار موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي.

أما آخر المواقف المحرجة لها، فحدثت في البحرين، عندما قالت إن “من يتكلم في مصر يدخل السجن”، لتسارع فورا إلى الاعتذار عقب إحالتها إلى التحقيق من قبل نقابة الموسيقيين.

#شيرين

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