اصابة فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم انه فتح النار على الجنود قرب جنين

رام الله / سما /

اعتقل جنود الاحتلال شابًا بعد أن أصابوه بالرصاص اليوم الاثنين، بادّعاء أنه فتح النار تجاه الجنود، قرب مستوطنة مفو دوتان جنوب غرب جنين.

وبحسب قناة 13 العبرية، فإن الشاب أصيب في ظهره، بينما كان معه آخر فر من المكان مشيرةً إلى أنه لم تقع أي إصابات في صفوف قوات الجيش.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإنّ شابين حاولا إطلاق النار على حافلة بها طلاب من كلية جامعية إسرائيلية كانوا يقومون بجولة تحت حراسة الجيش شرق مستوطنة ميفو دوتان، وتم إطلاق النار تجاههم فأصيب أحدهما واعتقل، فيما فرّ الآخر من المكان.