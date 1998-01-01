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أغرب وأغلى المقتنيات التي اشتراها أثرياء روس

الإثنين 29 أبريل 2019 12:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
أغرب وأغلى المقتنيات التي اشتراها أثرياء روس


وكالات / سما /

أعدت مجلة "فوربس" قائمة بأكثر المشتريات غرابة والتي أنفق أثرياء من روسيا ملايين الدولارات لاقتنائها.

وضمت القائمة صاحب نادي "موناكو" لكرة القدم، دميتري ريبولوفليف، الذي أهدى ابنته جزيرتين في البحر الأيوني يقدر ثمنهما بـ 100 مليون دولار.

أما مالك مصنع التعدين في نوفوليبيتسك الروسية، فلاديمير ليسين، فاشترى عام 2005 قصر "Aberuchill Castle" الاسكتلندي، الذي كان سابقا ملك إحدى القبائل المحلية.

ويمتلك صاحب شركة "Volga Group" الروسية، غينادي تيمشينكو، مزرعة نبيذ خاصة تبلغ مساحتها 47 هكتارا في إقليم كراسنودار بجنوب روسيا. ويقدر ثمنها حسب تقييمات الخبراء بـ 120-170 مليون روبل (نحو 2-3 ملايين دولار).

أما مؤسس مصرف "تينكوف" الروسي، أوليغ تينكوف، فأنفق 100 مليون دولار لبناء كاسحة جليد فاخرة سيتم الكشف عنها العام المقبل في موناكو.

ويمتلك رئيس شركة "رينوفا"، فيكتور فكسيلبرغ، مجموعة مجوهرات من ماركة "فابرجي"، تضم 200 قطعة ثمينة، يقدر سعرها بـ 100-200 مليون دولار.

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