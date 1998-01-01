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كيف يمكن مواجة التهاب اللثة ؟

الإثنين 29 أبريل 2019 11:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كيف يمكن مواجة التهاب اللثة ؟


وكالات / سما /

التهاب اللثة من متاعب الأسنان الشائعة. فما أسبابه وكيف يمكن مواجهته؟

للإجابة على هذه الأسئلة أوضح الدكتور ديرك كروب أن البكتيريا تهاجم اللثة وتتسبب في التهابها، مشيراً إلى أن أعراض التهاب اللثة تتمثل في تورم اللثة واحمرارها وتعرضها للنزيف.

وأضاف طبيب الأسنان الألماني أن لالتهاب اللثة أسباب، على رأسها العناية غير الكافية بالفم، الأمر الذي يساعد البكتيريا على التكاثر ومهاجمة اللثة.

ومن الأسباب الأخرى، نقص فيتامين C، والتدخين، وبعض الحالات الصحية مثل الحمل وبعض الأمراض مثل السكري.

ولمواجهة التهاب اللثة ينصح كروب بالعناية الجيدة بالفم، بتنظيف الأسنان بمعدل مرتين يومياً بفرشاة ذات شعيرات ناعمة ومعجون أسنان يحتوي على الفلورايد، مع تنظيف الفراغات بين الأسنان بخيط الأسنان بمعدل مرة واحدة يومياً.

كما يجب استعمال غسول فم يحتوي على مواد فعالة تقضي على البكتيريا، وتحفيز إفراز اللعاب من بتناول الأغذية، التي تحتاج إلى المضغ الجيد، مثل التفاح، والجزر.

وإذا لم تفلح هذه التدابير في علاج التهاب اللثة، فيجب استشارة الطبيب لأن التهاب اللثة قد يتفاقم مسبباً الإصابة بالتهاب دواعم السن، الذي بدوره يتسبب في تساقط الأسنان.

#اللثة #التهاب

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