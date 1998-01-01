  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

طرح نسخة محدثة من "جوجل إيرث تايم لابس" للأجهزة المحمولة

الإثنين 29 أبريل 2019 11:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طرح نسخة محدثة من "جوجل إيرث تايم لابس" للأجهزة المحمولة


وكالات / سما /

أطلقت شركة خدمات الإنترنت الأمريكية جوجل" نسخة جديدة من تطبيق الملاحة وتصوير الأرض "جوجل أيرث تايم لابس" تعمل على الأجهزة المحمولة وتتيح للهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي استعرض التغييرات التي شهدتها صورة العالم خلال الفترة من 1984 إلى .2018 كما يتضمن الإصدار الجديد تحديثا مرئيا يجعل عملية تصفح ومشاهدة صور الأرض أسهل، بحسب "كريس هيرويج" مهندس البيانات الجغرافية في قطاع "جوجل أيرث".

وأشار موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أنه إذا أدخل المستخدم إحداثيات أو عنوان منزله أو مكان عمله، فإن تطبيق "تايم لابس" سيعرض صور التغييرات التي شهدها هذا المكان خلال العقود الثلاثة الماضية.

وفي حال التفكير على نطاق أوسع، يمكن للمستخدم استكشاف الأماكن التي يرغب فيها أو يرشحها له "جوجل إيرث" ويشاهد حرائق الغابات في جنوب أستراليا وذوبان الجليد في ولاية ألاسكا الأمريكية وإزالة الغابات المطيرة ومشروعات التشييد العملاقة التي يجري العمل فيها.

يذكر أن شركة "جوجل" اطلقت برنامج "جوجل أيرث تايم لابس" عام 2016 بعد أن قامت "جوجل" بتحديث كل من "جوجل إيرث" و"جوجل مابس". ويقدم البرنامج صورا بألوان حقيقية بأقل قدر من التشويه لكوكب الأرض.

#جوجل إيرث

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف عن تفاصيل مروعة حول جريمة قتل الطفل أبو شقفة برفح

جنرال اسرائيلي: سكان غزة يلوحون كقنبلة موقوتة وخطة من مرحلتين للتعامل مع حماس كالتالي..

الاعلام العبري: السلطة أعادت ملايين الشواقل الى "اسرائيل" بعد أن حولتها سرا!

عائلته تنفي انتحاره ..مقتل الفلسطيني "مبارك" في سجون تركيا

هآرتس تكشف: هيئة مسيرات العودة بغزة تنقل رسالة حاسمة الى اسرائيل

هآرتس: التحديات التي يواجها الفلسطينيون غير مسبوقة ومعالجة الوضع الإنساني بغزة يتطلب التالي..

لهذا السبب.. واشنطن تبعد فلسطينيا بعد سحب جنسيته

الأخبار الرئيسية

الرئيس خلال ترؤسه جلسة الحكومة: موقفنا واضح وما زال ولن نقبل استلام الأموال من إسرائيل منقوصة

الاستخبارات الإسرائيلية تحذر من انهيار وشيك للسلطة ونتنياهو يبحث خطط طوارئ

صحفية إسرائيلية: صفقة القرن تشمل خطة لإسقاط حماس بغزة

معاريف : صفقة بوميل و الرسالة الإسرائيلية الى حماس

قناة عبرية تزعم: أبو مازن تلقى علاجا طبيا في المانيا لأول مرة فما حقيقة وضعه الصحي ؟