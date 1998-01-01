  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

"آبل" تعالج مشكلة تمنع تنزيل التطبيقات من "آب ستور"

الإثنين 29 أبريل 2019 11:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"آبل" تعالج مشكلة تمنع تنزيل التطبيقات من "آب ستور"


وكالات / سما /

أعلنت شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة "آبل" حل مشكلة فنية كانت تمنع المستخدمين من تنزيل التطبيقات الجديدة أو تحديث التطبيقات الموجودة من متجرها الرقمي "آب ستور".

وأشار موقع "تك كرانش" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن هذه المشكلة التي أثرت على عدد غير محدود من المستخدمين تؤدي إلى توالي ظهور نافذة "الشروط والأحكام" أثناء تنزيل التطبيق حتى بعد أن ينقر المستخدم زر "موافق" وهو ما يمنع استمرار تنزيل التطبيق.

وبحسب الموقع، فإن المشكلة أصابت مستخدمي أجهزة "آبل" مثل "آيفون" و"آيباد" بخيبة الأمل والذين نشروا المشكلة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" للحصول على المساعدة من فريق الدعم الفني لشركة "آبل".

كان موقعا "ناين تو فايف ماك" و"آبل إنسايدر" المعنيان بالموضوعات المتعلقة بشركة آبل ومنتجاتها، قد نشر موضوعات عن المشكلة نقلا عن شكاوى المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونقل موقع "تك كرانش" عن مصادر قريبة من المشكلة في "آبل" القول إن المشكلة تؤثر على نسبة ضئيلة من قاعدة مستخدمي نظام التشغيل "آي.أو.إس" الذي تطوره "آبل" في مختلف أنحاء العالم. في الوقت نفسه، فإن هذه النسبة الضئيلة يمكن أن تكون كبيرة "عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع نظام التشغيل الخاص بالهاتف الذكي "آيفون".

#آبل #التطبيقات

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف عن تفاصيل مروعة حول جريمة قتل الطفل أبو شقفة برفح

جنرال اسرائيلي: سكان غزة يلوحون كقنبلة موقوتة وخطة من مرحلتين للتعامل مع حماس كالتالي..

الاعلام العبري: السلطة أعادت ملايين الشواقل الى "اسرائيل" بعد أن حولتها سرا!

عائلته تنفي انتحاره ..مقتل الفلسطيني "مبارك" في سجون تركيا

هآرتس تكشف: هيئة مسيرات العودة بغزة تنقل رسالة حاسمة الى اسرائيل

هآرتس: التحديات التي يواجها الفلسطينيون غير مسبوقة ومعالجة الوضع الإنساني بغزة يتطلب التالي..

لهذا السبب.. واشنطن تبعد فلسطينيا بعد سحب جنسيته

الأخبار الرئيسية

الرئيس خلال ترؤسه جلسة الحكومة: موقفنا واضح وما زال ولن نقبل استلام الأموال من إسرائيل منقوصة

الاستخبارات الإسرائيلية تحذر من انهيار وشيك للسلطة ونتنياهو يبحث خطط طوارئ

صحفية إسرائيلية: صفقة القرن تشمل خطة لإسقاط حماس بغزة

معاريف : صفقة بوميل و الرسالة الإسرائيلية الى حماس

قناة عبرية تزعم: أبو مازن تلقى علاجا طبيا في المانيا لأول مرة فما حقيقة وضعه الصحي ؟