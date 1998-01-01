سلامة ثاني صفقات نادي فلسطين

غزة / سما /

كشف نادي فلسطين عن ثاني صفقاته الصيفية, استعدادا للظهور برفقته في دوري الدرجة الثانية فرع "غزة والشمال" الموسم المقبل.

وأكد فلسطين تعاقده مع المهاجم علاء سلامة مدة موسم واحد قادما من اليرموك, ليكون ثاني صفقاته في الانتقالات الصيفية.

ويعدّ سلامة إضافة جيدة لخط هجوم فلسطين, لا سيما أن الفريق بحاجة للاعبين أقوياء بعد الصعود لدوري الثانية, بعد احتلاله صدارة الثالثة فرع "غزة والشمال".

يشار إلى أن فلسطين سبق له التعاقد مع اللاعب محمد مقداد قبل أيام, لضمان ظهور الفريق بصورة جيدة الموسم المقبل.