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سلمي يحصد أول ألقابه الرسمية برفقة الأهلي

الإثنين 29 أبريل 2019 11:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سلمي يحصد أول ألقابه الرسمية برفقة الأهلي


وكالات / سما /

حصل الفلسطيني محمود سلمي على أول ألقابه الرسمية برفقة فريق الشباب بالنادي الأهلي المصري، بعدما توّج بلقب دوري الجمهورية.

ورغم أن سلمي لم يحصل على فرصة المشاركة بشكل ثابت مع فريق الشباب بالأهلي، إلا أنه ظهر بصورة جيدة خلال المباريات القليلة التي لعبها في الدوري.

وشارك اللاعب الفلسطيني في احتفالات الأهلي، عقب الفوز على الزمالك (1/2)، ضمن منافسات الأسبوع الرابع والثلاثين والأخير من الدوري المصري.

ورفع الأهلي رصيده إلى 88 نقطة في الصدارة، بعد الفوز في 28 مباراة، والتعادل في 4، مقابل الهزيمة في مباراتين، وسجل 74 هدفا وتلقت شباكه 21 هدفا.

#محمود سلمي

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