ميلان يقترب من اتخاذ قرار إقالة جاتوزو

وكالات / سما /

كشفت الصحافة الإيطالية عن اقتراب نادي آي سي ميلان من اتخاذ قرار إقالة المدرب الإيطالي جينارو جاتوزو ، عقب الهزيمتين ضد لاتسيو وتورينو الأسبوع الحالي والماضي.

وخسر ميلان أمام تورينو أمس الأحد ، لينزلق نحو المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي ، بعد أيام على وداع كأس إيطاليا من نصف النهائي بالهزيمة على يد لاتسيو.

صحيفة “لا جازيتا ديلو سبورت” وشبكة “سكاي سبورت إيطاليا” أكدتا أن إدارة ميلان قد تقيل جاتوزو مساء اليوم ، وهنالك تفكير جدي في ذلك.

وسيتم إلغاء الإجازة اليوم الإثنين ، وهذا الأمر يشير إلى تغيير في إدارة الفريق كما قالت المصادر.

وهبط ميلان من المركز الرابع إلى السابق ، ويمتلك 56 نقطة ، وبفارق نقطتين عن روما الرابع قبل أربع جولات على نهاية الموسم.

ويعتبر ليوناردو مدير النادي مرشحاً لتولي مسؤولية الفريق خلفاً لجاتوزو حتى نهاية الموسم ، بعد أن درب الفريق في موسم 2009-2010.