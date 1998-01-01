الاحتلال يعتقل (18) مواطناً من الضفة بينهم مدير نادي الأسير في القدس

رام الله / سما /

اعتقلت قوّات الاحتلال الإسرائيلي (18) مواطناً من محافظات الضّفة الغربية، فجر اليوم الاثنين، بينهم مدير نادي الأسير الفلسطيني في القدس ناصر قوس.

وبيّن نادي الأسير الفلسطيني أن الاحتلال اعتقل ستّة مواطنين من محافظة نابلس، وهم: مجدي حشاش، يوسف أمجد الأشقر، عبد الله شحادة، سيف الدين الصفدي، محمد الصفدي ويوسف علي شحادة.

واعتقل أربعة مواطنين من محافظة بيت لحم، وهم: ربيع علاء طقاطقة، أحمد صلاح طقاطقة، عصام محمد طقاطقة وكريم سميح طقاطقة.

وأضاف أن الاحتلال اعتقل ثلاثة مواطنين من محافظة جنين، وهم: الشقيقان: أسامة وإحسان أيمن راجح عابد وشقيقه، بالإضافة إلى الشّاب عمر فضل جدعون.

فيما اعتقل كل من: تيسير أحمد موسى الجندي (60 عاماً)، وزاهر عبد الرحمن دقة (42 عاماً)، وهو أسير محرر كان قد أمضى (15) عاماً في معتقلات الاحتلال، وهما من محافظة طولكرم، علاوة على اعتقال محمد رائد الهوارين (الصبار) من رام الله، وعماد الشلودي من القدس.