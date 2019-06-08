  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

التربية تعقد امتحان التكنولوجيا العملي لطلبة الثانوية العامة "الإنجاز"

الإثنين 29 أبريل 2019 11:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

عقدت وزارة التربية والتعليم، اليوم، الامتحان العملي لمبحث تكنولوجيا المعلومات لطلبة الثانوية العامة "الإنجاز" للفرعين العلمي والصناعي.

ويتقدم للامتحان من الفروع كافة باستثناء الفرع التكنولوجي؛ نحو75165 متقدم/ة، وذلك ضمن برنامج معلن مسبقاً، علماً أن الوزارة تعقده على مدار خمسة أيام وبواقع ثلاث جلسات يومياً.

وأجرى وزير التربية والتعليم أ. د. مروان عورتاني جولة تفقدية على قاعات الامتحان؛ شملت مدرسة بنات البيرة الثانوية الجديدة بمديرية تربية رام الله والبيرة.

واطمأن عورتاني خلال الجولة على إجراءات سير الامتحان، متمنياً لكافة الطلبة في عموم فلسطين التوفيق والنجاح.

ورافق الوزير في الجولة التفقدية مدير عام العلاقات الدولية والعامة نديم سامي، ومدير عام الامتحانات والقياس والتقويم د. محمد عواد، ومدير التربية والتعليم بمحافظة رام الله والبيرة باسم عريقات.

يُشار إلى أن هذا الامتحان هو جزء من الامتحانات الوزارية التي ستبدأ في دورتها الأولى يوم 8/6/2019.

#التربية والتعليم #الإنجاز

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف عن تفاصيل مروعة حول جريمة قتل الطفل أبو شقفة برفح

مركز دولي يعلن أول أيام رمضان فلكيا

جنرال اسرائيلي: سكان غزة يلوحون كقنبلة موقوتة وخطة من مرحلتين للتعامل مع حماس كالتالي..

الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية تواجه أزمة شديدة منذ فشل عملية خان يونس

الاعلام العبري: السلطة أعادت ملايين الشواقل الى "اسرائيل" بعد أن حولتها سرا!

هآرتس تكشف: هيئة مسيرات العودة بغزة تنقل رسالة حاسمة الى اسرائيل

هآرتس: التحديات التي يواجها الفلسطينيون غير مسبوقة ومعالجة الوضع الإنساني بغزة يتطلب التالي..

الأخبار الرئيسية

الاستخبارات الإسرائيلية تحذر من انهيار وشيك للسلطة الفلسطينية ونتنياهو يبحث خطط طوارئ

صحفية إسرائيلية: صفقة القرن تشمل خطة لإسقاط حماس بغزة

معاريف : صفقة بوميل و الرسالة الإسرائيلية الى حماس

قناة عبرية تزعم: أبو مازن تلقى علاجا طبيا في المانيا لأول مرة فما حقيقة وضعه الصحي ؟

عائلته تنفي انتحاره ..مقتل الفلسطيني "مبارك" في سجون تركيا