التربية تعقد امتحان التكنولوجيا العملي لطلبة الثانوية العامة "الإنجاز"

رام الله / سما /

عقدت وزارة التربية والتعليم، اليوم، الامتحان العملي لمبحث تكنولوجيا المعلومات لطلبة الثانوية العامة "الإنجاز" للفرعين العلمي والصناعي.

ويتقدم للامتحان من الفروع كافة باستثناء الفرع التكنولوجي؛ نحو75165 متقدم/ة، وذلك ضمن برنامج معلن مسبقاً، علماً أن الوزارة تعقده على مدار خمسة أيام وبواقع ثلاث جلسات يومياً.

وأجرى وزير التربية والتعليم أ. د. مروان عورتاني جولة تفقدية على قاعات الامتحان؛ شملت مدرسة بنات البيرة الثانوية الجديدة بمديرية تربية رام الله والبيرة.

واطمأن عورتاني خلال الجولة على إجراءات سير الامتحان، متمنياً لكافة الطلبة في عموم فلسطين التوفيق والنجاح.

ورافق الوزير في الجولة التفقدية مدير عام العلاقات الدولية والعامة نديم سامي، ومدير عام الامتحانات والقياس والتقويم د. محمد عواد، ومدير التربية والتعليم بمحافظة رام الله والبيرة باسم عريقات.

يُشار إلى أن هذا الامتحان هو جزء من الامتحانات الوزارية التي ستبدأ في دورتها الأولى يوم 8/6/2019.