المالكي يؤكد : إسرائيل حولت لنا أموال الضرائب المخصومة 3 مرات ورفضناها

رام الله / سما /

اكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي صباح اليوم ما نشرته "كان" العبرية الاثنين ان السلطة الفلسطينية رفضت تلقي مئات ملايين الشواقل من إسرائيل والتي تم تحويلها سرا، وقال ان هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها تحويل هذه الأموال الى السلطة بعد خصم رواتب الاسرى وعائلاتهم، بدون علم وزارة المالية الفلسطينية.

وقال المالكي في مقابلة اذاعية مع "صوت فلسطين" بانه في كل مرة تعرف السلطة عن تنفيذ التحويل الى البنوك الفلسطينية، تقوم السلطة بإعادة هذه التحويلات الى وزارة المالية الإسرائيلية مع رسالة رسمية بأن السلطة مستعدة لقبول هذه الأموال بدون أي خصم.

وأفادت القناة الإسرائيلية "كان" الرسمية الاثنين ان إسرائيل قامت بتحويل مئات ملايين الشواقل سرا الى السلطة الفلسطينية لمنع انهيارها، لكن الفلسطينيين قاموا بإعادة هذه الأموال بالرغم من الازمة المالية التي يعانون منها.

واتخذ القرار في إسرائيل قبل شهر، أي فترة قصيرة من الانتخابات بان يتم تحويل أموال الضرائب بصورة أحادية الجانب بشكل مباشر الى البنوك الفلسطينية. وذلك من منطلق افتراض انه لو تم تحويل بدون ضجة إعلامية، يمكن ان يوافقوا على تلقي المبلغ 660 مليون شاقل شهريا.

الفلسطينيون يرفضون منذ عدة اشهر تلقي الأموال، احتجاجا على قرار الكبينت الإسرائيلي خصم رواتب الاسرى من أموال الضرائب. لكن بعد تحويل الأموال الى البنوك الفلسطينية، قامت السلطة الفلسطينية بإعادة المبلغ كاملا بعد عدة أيام من مباحثات داخلية.

وذكرت "كان" ان إسرائيل قلقة جدا من الوضع المتدهور في السلطة، حيث ناقش كل من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير المالية موشيه كحالون الوضع خلال اجتماعهم الليلة.