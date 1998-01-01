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زيدان يعتذر من الجماهير وينفجر غضباً في وجه اللاعبين

الإثنين 29 أبريل 2019 10:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
زيدان يعتذر من الجماهير وينفجر غضباً في وجه اللاعبين


وكالات / سما /

رفض المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الدفاع عن لاعبي ريال مدريد بعد الخسارة على يد رايو فاييكانو ، معتقداً أنهم لم يقدموا شيئاً ليدافع عنهم ، واعتذر في نفس الوقت للجماهير بسبب هذه الهزيمة.

وحقق رايو فاييكانو الفوز على ريال مدريد بهدفٍ نظيف مساء الأحد ، ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإسباني.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي عقب المباراة “يجب طلب المغفرة من الجماهير بسبب ما فعلناه اليوم ، لم نقدم أي شيء من الدقيقة الأولى حتى النهاية ، لم نلعب كرة قدم وأنا غاضب لأن صورتنا كانت سيئة ، وأنا المسؤول عن كل شيء”.

وأضاف “لا يمكننا اللعب بهذه الطريقة ، كنا مستسلمين في المبارزات والجري وفي كل شيء ، ولا يوجد تفسير لما حدث ، أدافع عن لاعبي فريقي بالعادة لكن لا يوجد شيء يدفعني لذلك اليوم ، لا يجب علينا إنهاء الموسم بهذا الشكل”.

وسئل زيدان عن بعض لاعبي الفريق ، مجيباً أن المدافع الفرنسي رافائيل فاران باقٍ مع الفريق ، وتطرق للحديث عن جاريث بيل بقوله “علينا سؤاله إذا كان يركز معنا أم لا”.

#زين الدين زيدان

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