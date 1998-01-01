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تشيلسي يقترب من العودة للأبطال بتعادل مع مانشستر يونايتد

الإثنين 29 أبريل 2019 10:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تشيلسي يقترب من العودة للأبطال بتعادل مع مانشستر يونايتد


وكالات / سما /

انتهت قمة الجولة رقم 36 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز والتي جمعت بين مانشستر يونايتد وتشيلسي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

مانشستر يونايتد كان الطرف الأفضل في مباراة اليوم ولكنه لم يتمكن من الحسم بينما كان أداء تشيلسي باهتاً ولكن ضربة حظ وخطأ دي خيا أعطوه نقطة مجانية.

افتتح خوان ماتا التسجيل بعد تلقي تمريرة على طبق من ذهب من الظهير الأيسر لوك شو ليضعها الإسباني بقدمه الأضعف “اليُمنى” في مرمى تشيلسي معلناً تقدم مانشستر يونايتد في الدقيقة رقم 11.

وبخطأ غريب من دافيد دي خيا ارتدت تسديدة روديجر البعيدة بعج تصدي الإسباني لها لماركوس ألونسو الذي تعادل لتشيلسي في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول.

نتيجة المباراة رفعت رصيد تشيلسي لـ 68 نقطة في المركز الرابع، بينما يرتفع رصيد مانشستر يونايتد لـ 65 نقطة في المركز السادس لينتهي واقعياً طموح مانشستر يونايتد في التأهل ضمن الأربعة الكبار.

#تشيلسي #مانشستر يونايتد

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