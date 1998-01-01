فيديو.. ريال مدريد يسقط أمام رايو متذيل الدوري الإسباني !

وكالات / سما /

واصل فريق نادي ريال مدريد فصوله البايخة في مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم بتلقي خسارة جديدة على يد رايو فاييكانو، متذيل جدول الترتيب، بهدف واحد مقابل لا شيء.

وحل الميرينجي ضيفاً ثقيلاً على ملعب تيريزا ريفيرو لمواجهة رايو ضمن منافسات الجولة 35 من لا ليجا.

وفضل المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان منح الفرصة للعديد من اللاعبين الذين لا يشاركون بصفة منتظمة مثل ماركوس يورنتي وداني سيبايوس في وسط الملعب وماريانو دياز المهاجم الإسباني في خط الهجوم.

جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول من خلال ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب أدريان بلازكيز.

ويمكن القول بأن مباراة الليلة كانت متكافئة إلى حد كبير سواء على مستوى الاستحواذ على الكرة أو التسديد على المرمى، ولكن رايو هو من استطاع التسجيل وحسم النقاط الثلاث لصالحه، ليواصل الريال سقطاته ونتائجه المخيبة في الليجا، حتى بعد تغيير المدرب للمرة الثانية وتعيين أسطورة الكرة الفرنسية.

بهذه النتيجة، تجمد رصيد الفريق الملكي عند النقطة 65 في المركز الثالث، بينما يقفز رايو مركزاً واحداً ولكنه يبقى في مناطق الهبوط، حيث وصل للنقطة 31 في المركز التاسع عشر.