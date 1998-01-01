رسمياً .. فان دايك وستيرلينج الأفضل هذا العام في الدوري الإنجليزي

وكالات / سما /

تُوج كل من فيرجل فان دايك نجم فريق نادي ليفربول ورحيم ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي بجائزتي لاعب العام ولاعب العام الشاب في إنجلترا.

واستطاع المدافع الهولندي صنع الفارق الكبير في الريدز وقادهم لخوض حرب شرسة في الصراع على لقب البريميرليج هذا الموسم، بينما تألق ستيرلينج مع السيتي وسجل 17 هدفاً وقدم 10 أسيست في 32 مباراة لعبها مع السكاي بلوز هذا الموسم.

وتفوق فان دايك على زميله ساديو ماني وثلاثي السيتيزنس سيرجيو أجويرو وستيرلينج وبرناردو سيلفا بالإضافة إلى إدين هازارد نجم تشيلسي ليتوج موسمه المذهل مع فريق ملعب أنفيلد.

وأصبح فان دايك أول مدافع يتوج بالجائزة منذ تتويج جون تيري بها في 2005.

وحصد لاعبو مانشستر جائزة لاعب العام الشاب في آخر 3 سنوات بعد أن احتكرها لاعبو توتنهام لثلاث سنوات.

وفي سياق متصل، حصلت اللاعبة فيفيان ميديما على جائزة لاعبة العام في إنجلترا.

يُذكر أن فان دايك مقبل على تحدي الموسم ضد ليونيل ميسي عندما يصطدم الليفر ببرشلونة الإسباني في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

بينما يقترب رحيم ستيرلينج من التتويج بلقب البريميرليج بعد الفوز على بيرنلي اليوم بصعوبة وتبقي مباراتين فقط على التتويج الرسمي.