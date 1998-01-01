ستة أسرى من محافظة جنين يدخلون أعواما جديدة في الأسر

رام الله / سما /

دخل اليوم الأثنين، ستة أسرى من محافظة جنين أعواما جديدة في سجون الاحتلال .

وذكر منتصر سمور مدير نادي الأسير الفلسطيني في جنين ، أن أربعة أسرى يدخلون اليوم الأثنين عامهم الـ17 في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والأسرى هم: نزيه محمد نزيه زيد من قرية نزلة زيد، محكوم مدى الحياة، وأشرف حسني محمد علاونة من بلدة جبع، محكوم 20 عاما، والاسير يوسف حسن يوسف خليلية من بلدة جبع، محكوم 20 عاما، والأسير علي راشد إبراهيم القيسي من مخيم جنين، محكوم 18 عاما، فيما دخل الأسير نبيل طاهر جمعة مغير من بلدة عرابة عامه الـ18 في سجون الاحتلال وهو محكوم 24 عاما، كما دخل الأسير أحمد محمد صبح من برقين عامه الرابع عشر والأخير على التوالي.

وأشار نادي الأسير الفلسطيني في جنين، إلى أن ما يقارب 170 أسيرا من محافظة جنين يقضون أحكاما فوق 20 عاما، في ظل معاناتهم المستمرة من كافة الجوانب النفسية والصحية والحياتية، وعزلهم وحرمان ذويهم من زيارتهم.