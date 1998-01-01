  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

صحفية إسرائيلية: صفقة القرن تشمل خطة لإسقاط حماس بغزة

الإثنين 29 أبريل 2019 10:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحفية إسرائيلية: صفقة القرن تشمل خطة لإسقاط حماس بغزة


القدس المحتلة / سما /

كتبت الصحفية الإسرائيلية، "هوديا كريش حزوني"، الكاتبة بموقع "ميكور ريشون" العبري، أنها تتوقع أن تشمل خطة التسوية الأمريكية، المعروفة اعلاميا بصفقة القرن، خطة للإطاحة بحكم حماس بغزة.

وتوقعت الصحفية حزوني، في مقال لها، نشرته صباح اليوم الأثنين، أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية، بمساعدة السلطة الفلسطينية، لإعادة سيطرتها على قطاع غزة.

وقالت الصحفية الإسرائيلية، إن توقعاتها هذه جاءت بناء على التصريحات الأخيرة للمبعوث الأمريكي الخاص بمنطقة الشرق الأوسط، "جيسون جرانبلات"، الذي هاجم خلالها حركة حماس، وطالب العالم بتحميلها مسؤولية الأوضاع بغزة.

وأضافت الصحفية حزوني، أن جرانبلات نشر مؤخرا، مقالا على متن صحيفة "النيويورك تايمز" الأمريكية، هاجم فيه حركة حماس، وخاطب الدول المهتمة بغزة قائلا: "إذا كنتم مهتمين بغزة وأوضاعها، فوجهوا الاتهام لحماس، المسؤولة عن سوء الأوضاع الاقتصادية هناك".

وأشارت الصحفية الإسرائيلية، الى أن صهر ومستشار الرئيس ترامب، "جيرارد كوشنير"، صرح مسبقا، أن صفقة القرن جاهزة، وتم تأجيلها بسبب الانتخابات الإسرائيلية، وسيتم الإعلان عنها بعد انتهاء شهر رمضان.

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف عن تفاصيل مروعة حول جريمة قتل الطفل أبو شقفة برفح

مركز دولي يعلن أول أيام رمضان فلكيا

جنرال اسرائيلي: سكان غزة يلوحون كقنبلة موقوتة وخطة من مرحلتين للتعامل مع حماس كالتالي..

الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية تواجه أزمة شديدة منذ فشل عملية خان يونس

الاعلام العبري: السلطة أعادت ملايين الشواقل الى "اسرائيل" بعد أن حولتها سرا!

"الشاباك"يكشف" اعتقال خلية لحماس خططت لعملية استشهادية بتعليمات من غزة

هآرتس تكشف: هيئة مسيرات العودة بغزة تنقل رسالة حاسمة الى اسرائيل

الأخبار الرئيسية

معاريف : صفقة بوميل و الرسالة الإسرائيلية الى حماس

قناة عبرية تزعم: أبو مازن تلقى علاجا طبيا في المانيا لأول مرة فما حقيقة وضعه الصحي ؟

عائلته تنفي انتحاره ..مقتل الفلسطيني "مبارك" في سجون تركيا

بحر

هآرتس: التحديات التي يواجها الفلسطينيون غير مسبوقة ومعالجة الوضع الإنساني بغزة يتطلب التالي..

شواقل

الاعلام العبري: السلطة أعادت ملايين الشواقل الى "اسرائيل" بعد أن حولتها سرا!